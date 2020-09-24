В 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6.3%

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Большое внимание уделили борьбе с бедностью и другим социальным проблемам. Одна из мер борьбы с бедностью — адресная помощь, в ближайшее время Владимир Владимирович обсудит обсудит с кабмином опыт использования соцконтрактов, такой инструмент хотят внедрить по всей стране с 2021 года. Также президент напомнил, что зарплаты ниже МРОТ являются нарушением Конституции России. Что касается пенсий, в 2021 году они будут проиндексированы на 6,3%. Все социальные обязательства, в том числе программы поддержки семей профинансируют в полном объёме. Предполагается, что число бюджетных мест в вузах в 2021 году вырастет на 33 тысячи, а доплата педагогам за классное руководство будет своевременной, без срывов.

Экономические вопросы, ещё одна важная тема встречи. Критерии для господдержки бизнеса останутся прежними, главное — сохранение рабочих мест и создание новых. Повышение налогов на сверхдоходы в сырьевых отраслях глава государства считает оправданными. На 80% увеличат расходы на реализацию мер из январского послания президента, тогда речь шла о комплексе мер в сфере демографии и поддержки семей.

О поправках в конституцию и работе парламента президент подчеркнул, что такие изменения должны зафиксировать фундаментальные основы развития страны на десять лет вперёд, а сама Россия — сохранится как сильная президентская республика.