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24сентября
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сегодня, 16:12 0

В Тамбовском районе столкнулись две иномарки: двое пострадавших (видео)

Сегодня утром в Тамбовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека пострадали.

Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, авария произошла в 9:30 на автодороге между селами Лермонтовка и Раздольное. На трассе столкнулись Toyota Corolla и Mitsubishi L200. В результате ДТП два человека оказались травмированы.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства происшествия.

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#дороги #ДТП #производство

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