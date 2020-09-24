В Тамбовском районе столкнулись две иномарки: двое пострадавших (видео)
Сегодня утром в Тамбовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека пострадали.
Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, авария произошла в 9:30 на автодороге между селами Лермонтовка и Раздольное. На трассе столкнулись Toyota Corolla и Mitsubishi L200. В результате ДТП два человека оказались травмированы.
Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства происшествия.
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