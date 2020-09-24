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сегодня, 15:51 0

Андрей Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни ведущего «Русского лото»

Андрей Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни ведущего «Русского лото»
Фото: mihailborisov.ru

Телеведущий Андрей Малахов рассказал в эфире телеканала «Россия-1» о трагическом совпадении в жизни ведущего «Русского лото», актера и режиссера Михаила Борисова. Об этом пишет РИА Новости.

— У него история повторяется дважды. Потому что в интервью нашему каналу он рассказал, что однажды они вместе с женой уже игнорировали посещение врачей, что закончилось трагически — ее смертью во время рождения ребенка, — заявил Малахов.

В эфире были показаны архивные кадры выпуска «Судьба человека», в котором снялся Борисов, где актер рассказал, что очень сожалеет, что отдавался работе и много пропустил в жизни своей семьи.

Борисов умер 19 сентября. Перед этим он попал в больницу после того, как ему стало плохо во время съемок. СМИ сообщали, что Борисову дважды вызывали «скорую». Светлана Трубникова, генеральный продюсер компании «Ценарий», производящей программу «Русское лото», рассказала РИА Новости, что актер почувствовал недомогание еще до репетиции передачи, но сам отказался от госпитализации, когда приехала первая «скорая».

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#культура #память

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