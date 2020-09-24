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24сентября
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сегодня, 15:59 2

Проект Амурского газохимического комплекса прошёл госэкспертизу

Проект Амурского газохимического комплекса прошёл госэкспертизу

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства Амурского газохимического комплекса на площадке ТОР «Свободный». Он станет одним из крупнейших в мире заводов по производству базовых полимеров. Строительство завершат в 2024-2025 годах.

Реализация проекта началась ещё 18 августа. Газовое сырьё для переработки на Амурский ГХК будет поставлять Амурский газоперерабатывающий завод «Газпром». Перерабатывать в продукты высокого передела его будут на самой крупной в мире установке пиролиза.

На территории также построят товарно-сырьевые склады, сливо-наливные эстакады сжиженных углеводородных газов и горючих жидкостей. Также здесь появится железная дорога, электроподстанция, линии электропередачи 110 киловольт и очистные сооружения. Генеральный проектировщик – АО «НИПИГАЗ», сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Напомним, 18 августа в Благовещенске руководство корпорации развития Дальнего Востока и Амурского газохимического комплекса подписали соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Свободный». Мероприятие прошло в рамках рабочего визита в Благовещенск премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

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#строительство #производство #энергетика

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    38 минут назад

    Апокалипсис символ наш

  • заряна

    заряна
    28 минут назад

    бежать надо от сюда

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