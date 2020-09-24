Приамурье останется во власти циклона: прогноз погоды на 25 сентября

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В Белогорске и Свободном завтра облачно, преимущественно без осадков. Температура днём +10°С…+16°С. Ветер юго-восточный слабый. В Райчихинске, Завитинске и Архаре пройдет дождь. Днём столбик термометра покажет +14°С…+17°С. Юго-восточный ветер подует со скоростью 2-6 метров в секунду. В Шимановске пасмурно, возможен дождь. Температура днём +9°С…+15°С. Ветер южный до 6 метров в секунду. В Зее облачно, небольшой дождь. Днём потеплеет до +14°С. Ветер южный слабый. В Тынде переменная облачность, небольшой дождь. Температура днём +3°С…+13°С. Южный ветер подует со скоростью 3-7 метров в секунду. В Сковородине облачно. В утренние часы пройдет дождь со снегом, днём — дождь. Температура днём +5°С…+12°С. Ветер южный слабый, сообщает rp5.ru

В Благовещенске ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днём облачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах +7°С…+9°С, днём воздух прогреется до +17°С…+19°С.