Большинство россиян считают, что блогеры «накручивают» свою популярность

Согласно представленным данным, респондентам был задан вопрос о преувеличении блогерами размеров своей аудитории и, соответственно, масштабов популярности. Положительно ответили на него 59% опрошенных, а 31% не согласны с такой формулировкой.

При этом 43% россиян полагают, что блогеры независимы от контроля со стороны государства и корпораций, такое же количество респондентов придерживается обратного мнения.

Исследователи выяснили, что 51% россиян считает, что деятельность блогеров — это «модное занятие, которое со временем перестанет быть востребованным». Другие же убеждены, что блогер — это профессия будущего, которая будет все больше востребована (35%).

На вопрос, хотели бы вы, чтобы ваши подрастающие дети и внуки стали блогерами, отрицательно ответили 75%, положительный ответ дали всего 14% опрошенных.

Опрос был проведен 5 сентября, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.