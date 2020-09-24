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сегодня, 15:18 0

Большинство россиян считают, что блогеры «накручивают» свою популярность

Большинство россиян считают, что блогеры «накручивают» свою популярность
Фото: pixabay.com

Блогеры «накручивают» долю аудитории, никакой особенной популярности у них нет. Так считают 59% россиян. Об этом говорится в аналитическом докладе Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования «Платформа», сообщает ТАСС.

Согласно представленным данным, респондентам был задан вопрос о преувеличении блогерами размеров своей аудитории и, соответственно, масштабов популярности. Положительно ответили на него 59% опрошенных, а 31% не согласны с такой формулировкой.

При этом 43% россиян полагают, что блогеры независимы от контроля со стороны государства и корпораций, такое же количество респондентов придерживается обратного мнения.

Исследователи выяснили, что 51% россиян считает, что деятельность блогеров — это «модное занятие, которое со временем перестанет быть востребованным». Другие же убеждены, что блогер — это профессия будущего, которая будет все больше востребована (35%).

На вопрос, хотели бы вы, чтобы ваши подрастающие дети и внуки стали блогерами, отрицательно ответили 75%, положительный ответ дали всего 14% опрошенных.

Опрос был проведен 5 сентября, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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#жизнь #интернет

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