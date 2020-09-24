Благовещенцы подали около 250 заявлений об утрате урожая

Фото: пресс-служба администрации города

Благовещенцы, огороды которых залило сильными ливнями, продолжают писать заявления о предоставлении овощных наборов. На сегодняшний день от граждан поступило 246 заявок, сообщает пресс-служба мэри Благовещенска.

Специалисты администрации продолжают объезжать домовладения. Накануне комиссия посетила около 70 адресов. В большинстве случаев факт потери урожая подтвердился.

Сегодня планируется объехать еще более 100 домовладений. Как сообщает пресс-служба мэрии города, о своем визите специалисты заранее предупреждают собственников участков. Во время осмотра составляются акты об утере урожая.

Напомним, что горожанам, которые лишились урожая из-за обильных августовских осадков, будут выдавать овощные наборы. В каждый входит 50 кг картофеля, 20 кг капусты и по 10 кг моркови и свеклы.

Помощь предоставляется при условии полной утраты урожая на земельном участке, на котором расположен дом. Состав семьи и факт постоянного проживания подтверждается документально.

Заявления принимают ежедневно по будням, а также по субботам 26 сентября и 3 октября с 08:00 до 19:00 по адресу: ул. Ленина, 108/2, каб. 117.





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