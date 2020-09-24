Для сёл Приамурья закупили пять автоклубов со сценой и микрофонами

Для сёл Амурской области закупили пять передвижных многофункциональных культурных центров. Это удалось благодаря нацпроекту «Культура».

В фургонах есть сцена, звуковое и световое оборудование. Также здесь есть беспроводные микрофоны, микшер и автономный источник электроэнергии.

В прошлом году в Приамурье закупили шесть машин в Тамбовский, Михайловский, Ивановский, Белогорский, Серышевский и Ромненский районы. Новые фургоны также распределят по районам области, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

— Автоклубы – хороший стимул для развития культуры в амурских сёлах. Они позволят проводить не только культурно-массовые и праздничные мероприятия. В них можно также читать лекции и открывать выставки, — прокомментировал губернатор Приамурья Василий Орлов.