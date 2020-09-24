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24сентября
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сегодня, 18:41 0

Уроки безопасности для школьников проводят сотрудники МЧС в Биробиджане

Уроки безопасности для школьников проводят сотрудники МЧС в Биробиджане
Фото: 79.mchs.gov.ru

Инспекция по маломерным судам Еврейской автономной области большое внимание уделяет детской безопасности. В школах сотрудники проводят профилактические занятия по правилам безопасного поведения на воде, сообщили в главном управлении МЧС Еврейской автономной области.

Очередной урок безопасности прошел в биробиджанской школе № 14, его провёл руководитель группы патрульной службы центра ГИМС Владимир Семёнович. Детям рассказали о причинах происшествий — игры у водоёмов, нарушение правил безопасности, оставление детей без присмотра. Школьников также предупредили об опасности хождения по тонкому льду.

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#дети #МЧС

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