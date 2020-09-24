В девяти муниципальных образованиях области стартовал отопительный период

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Отопительный период стартовал в Приамурье с 10 сентября и начался с северных районов области. Батареи потеплели уже в девяти муниципальных образованиях Амурской области.

Тепло в домах амурчан появилось в Тындинском, Селемджинском, Сковородинском, Свободненском, Магдагачинском, Шимановском, Зейском районах, а также в городах Тынде и Зее, сообщает портал правительства Приамурья.

Главы муниципальных образований учли фактические погодные условия в районах.

В 2019 году отопительный период начался 13 сентября в городе Тынде, в 2018 году с 10 сентября батареи потеплели в Тындинском районе.

Накануне мэр Благовещенска Олег Имамеев поинтересовался у горожан — стоит ли в этом году включать отопление раньше. Большинство жителей города в опросе, который предложил мэр в своём инстаграм-аккаунте, проголосовало за тепло в домах.