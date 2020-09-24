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24сентября
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сегодня, 15:09 2

В девяти муниципальных образованиях области стартовал отопительный период

В девяти муниципальных образованиях области стартовал отопительный период
Фото: newsler.ru

Отопительный период стартовал в Приамурье с 10 сентября и начался с северных районов области. Батареи потеплели уже в девяти муниципальных образованиях Амурской области.

Тепло в домах амурчан появилось в Тындинском, Селемджинском, Сковородинском, Свободненском, Магдагачинском, Шимановском, Зейском районах, а также в городах Тынде и Зее, сообщает портал правительства Приамурья.

Главы муниципальных образований учли фактические погодные условия в районах.

В 2019 году отопительный период начался 13 сентября в городе Тынде, в 2018 году с 10 сентября батареи потеплели в Тындинском районе.

Накануне мэр Благовещенска Олег Имамеев поинтересовался у горожан — стоит ли в этом году включать отопление раньше. Большинство жителей города в опросе, который предложил мэр в своём инстаграм-аккаунте, проголосовало за тепло в домах.

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#городская власть #ЖКХ #свет, тепло, вода

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    Имамеев поинтересовался и отложил проблему в долгий ящик-это же не деньги на дорогах отмывать

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