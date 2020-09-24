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24сентября
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сегодня, 14:17 1

Перепись населения в Приамурье перенесут на апрель 2021 года

Перепись населения в Приамурье перенесут на апрель 2021 года
Фото: strana2020.ru

Изменения в областной закон о подготовке и проведении на территории региона Всероссийской переписи населения в первом чтении утвердили сегодня на очередном заседании законодательного собрания. Начало переписи населения в Амурской области планируют перенести с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года. Изменения вызваны сложной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. Таким образом перепись населения в Приамурье пройдет с 1 апреля по 30 апреля 2021 года.

— Организацией Всероссийской переписи в Амурской области займутся органы местного самоуправления. Областным законом мы наделяем администрации городов и районов соответствующими полномочиями, в том числе, чтобы они могли получить федеральное финансирование, с 1 января по 31 декабря следующего года. Ко второму чтению законопроекта мы дополнительно обсудим сроки проведения переписи на наших удаленных северных территориях. Потому как постановление российского правительства дает нам право начать ее уже с 1 октября, — рассказал пресс-службе заксобрания председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Евгений Тюхаев.

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#заксобрание

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    11 минут назад

    К 1 апреля ситуация не улучшится

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