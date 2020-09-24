Губернатор Приамурья пообещал профинансировать из областного бюджета поддержку медиков, приезжающих в районы

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Светлана Леонтьева, и.о. министра здравоохранения рассказала губернатору об обеспечении квалифицированными кадрами медицинских организаций области на заседании правительства. В отрасли здравоохранения Амурской области работает 17 314 человек, из них 12133 медицинских работников: врачей — 3383 человек, среднего медицинского персонала — 7204 человек.

Лучше всех обеспечены врачами Ивановский, Константиновский, Свободненский, Тамбовский, Тындинский районы, город Райчихинск. Низкая обеспеченность врачами в Селемджинском, Сковородинском, Магдагачинском и Мазановском районах, сообщает портал областного правительства.

— Одной из самых действенных мер по привлечению и закреплению врачей и среднего медицинского персонала в сельских медицинских организациях являются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». а время реализации программ с 2012 по 2019 годы привлечено 384 медицинских работника: в 2012 году — 69 специалистов, в 2013 году — 31, в 2014 году — 41, в 2015 году — 45, в 2016 году — 52, в 2017 году — 61, в 2018 году — 50 специалистов (из них 30 врачей и 20 фельдшеров), в 2019 году — 35 специалистов (из них 25 врачей и 10 фельдшеров), — доложила Светлана Леонтьева.

В 2020 году в рамках реализации программы запланировано привлечь на работу в сельскую местность 30 врачей с предоставлением единовременной компенсационной выплаты 2 миллиона рублей и 10 фельдшеров с предоставлением единовременной компенсационной выплаты 1 миллион рублей.

Уже заключено 23 договора: пять фельдшеров, шесть врачей-терапевтов участковых, три врача-педиатра участковых, два врача акушера-гинеколога, два врача-хирурга, врач-уролог, врач-невролог, врач-психиатр, врач-рентгенолог трудоустроены в Бурейском, Серышевском, Зейском, Тамбовском, Магдагачинском, Ивановском, Константиновском, Сковородинском районах, Райчихинске, Прогрессе.

До первого ноября медицинские работники прибудут в Мазановский, Октябрьский, Белогорский, Благовещенский, Тындинский районы.

— Вопрос нехватки жилья в районах оперативно решить нельзя, для ликвидации дефицита квартир необходимо время на строительство. А вот финансовую поддержку организовать можно и нужно оперативно. Необходимо сделать так, чтобы «подъёмные» выплачивались во всех сельских мунициалитетах. Меры поддержки медиков, приезжающих в районы, при необходимости профинансируем из областного бюджета. Для эффективного решения кадрового обеспечения медорганизаций необходим системный подход и сотрудничество всех заинтересованных сторон, — подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов.