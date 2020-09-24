Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:42 6

Юрий Трутнев остался недоволен строительством пунктов пропуска на границе с Китаем

Юрий Трутнев остался недоволен строительством пунктов пропуска на границе с Китаем
Фото: https://www.amurobl.ru/

Полпред Президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев остался недоволен строительством пунктов пропуска на границе с Китаем. Комментируя прошедшее заседание Совета глав дальневосточных регионов он сказал, что строительство идет крайне медленно.

— К сожалению, ситуация остается пока той, которой была. По пунктам пропуска мы строим все медленно. Сейчас меня заверяют в том, что в Министерстве транспорта заменено все руководство этого блока, и как результат — работы войдут в график, что они все будут выполняться своевременно. Мы это уже узнаем по результатам. Договорились о том, что попробуем типизировать это строительство. Сделать его каким-то модульным в зависимости от объемов транзита грузов. Потому что на сегодняшний день очень долго строятся пункты пересечения границ в Российской Федерации, очень невыигрышно они смотрятся на фоне тех соответствующих сооружений, которые со стороны Китая. Нам эту деформацию надо немедленно убирать. Я надеюсь, что Минтранс с этой работой справится, — цитирует его пресс-служба амурского правительства.

Как уже писал Амур.инфо, расстроил наш пункт пропуска у международного моста через Амур и Михаила Мишустина. Ему показывали мост во время летнего визита в Благовещенск. Как тогда заявил директор кабмина, только 4 из 58 пунктов пропуска на Дальнем Востоке находятся в приличном состоянии. Остальные — не готовы к эксплуатации. Из-за такой ситуации теряется и смыл труда, который вкладывали в масштабные стройки рабочие, и в целом впечатление от страны.

«Должно быть хорошее настроение у тех, кто переходит границу. А здесь, к сожалению, беда», — подытожил тогда итоги встречи на мосту глава правительства.

Просмотров всего: 1102

#Дальний Восток #Китай #российская власть

распечатать


Общество

В Южно-Сахалинске кондуктор выгнала ребёнка из автобуса
Общество 10

В Хэйхэ заработало производство растительного масла из амурской сои
Общество 11

Михаил Мишустин расширил программу «Дальневосточной ипотеки» на города
Общество 13

В России готовят законопроект о химической кастрации педофилов
Комментарии
Показать все (6)
  • Undertaker

    Undertaker
    3 часа назад

    Все продадут Иуды земли русской

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    мадама осталась недовольна-приехала пинка дать

  • AmurAdmin

    AmurAdmin
    3 часа назад

    Ключевая фраза "В Министерстве транспорта заменено все руководство этого блока", сразу заметно едросы работают на благо русского народа

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Коней на переправе не меняют

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Алехандро Зеленин не тянет, ну так это и не номерами руководить)))

  • SLON na Amure

    SLON na Amure
    1 час назад

    ?"типизировать"?? Уважаемый Юрий Петрович, срочно активизировать и кадрировать министра и зампреда. Расслабились

Показать все (6)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь