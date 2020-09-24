Фото: https://www.amurobl.ru/

Полпред Президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев остался недоволен строительством пунктов пропуска на границе с Китаем. Комментируя прошедшее заседание Совета глав дальневосточных регионов он сказал, что строительство идет крайне медленно.

— К сожалению, ситуация остается пока той, которой была. По пунктам пропуска мы строим все медленно. Сейчас меня заверяют в том, что в Министерстве транспорта заменено все руководство этого блока, и как результат — работы войдут в график, что они все будут выполняться своевременно. Мы это уже узнаем по результатам. Договорились о том, что попробуем типизировать это строительство. Сделать его каким-то модульным в зависимости от объемов транзита грузов. Потому что на сегодняшний день очень долго строятся пункты пересечения границ в Российской Федерации, очень невыигрышно они смотрятся на фоне тех соответствующих сооружений, которые со стороны Китая. Нам эту деформацию надо немедленно убирать. Я надеюсь, что Минтранс с этой работой справится, — цитирует его пресс-служба амурского правительства.

Как уже писал Амур.инфо, расстроил наш пункт пропуска у международного моста через Амур и Михаила Мишустина. Ему показывали мост во время летнего визита в Благовещенск. Как тогда заявил директор кабмина, только 4 из 58 пунктов пропуска на Дальнем Востоке находятся в приличном состоянии. Остальные — не готовы к эксплуатации. Из-за такой ситуации теряется и смыл труда, который вкладывали в масштабные стройки рабочие, и в целом впечатление от страны.

«Должно быть хорошее настроение у тех, кто переходит границу. А здесь, к сожалению, беда», — подытожил тогда итоги встречи на мосту глава правительства.