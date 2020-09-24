Вдоль центральных улиц Благовещенска уберут около 400 старых пней

Фото: pixabay.com

В Благовещенске на зелёной зоне вдоль центральных улиц города уберут около 400 пней, которые остались после удаления старых, аварийных и сухостойных деревьев. Работы проведут на улице Калинина, Горького, Театральная, Ленина и Зейская.

Как сообщает пресс-служба администрации города, уже определена подрядная организация, которая проведет соответствующие работы. Цена контракта — полтора миллиона рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Удалять пни будут механическим способом с измельчением, корчеванием и фрезерованием. После выполнения основных работ подрядчик очистит территорию от порубочных остатков, а ямы, образующиеся при удалении пней — засыплет растительным грунтом. Завершить работы планируется к середине ноября.

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#дороги #ЖКХ #природа

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