66-летний пенсионер из Дагестана похудел на 9 кг за пять часов

Ранее 66-летний пенсионер уже сбрасывал ускоренно вес в категориях от 120 до 69 кг. Сам мужчина рассказал, что установил рекорд, чтобы показать, как можно изменить свое тело всего за пару часов.

Багама Айбогов отметил, что многие люди сегодня имеют лишний вес.

— Мне неприятно видеть таких лентяев, которые не могут управлять своим телом, своим духом. Некрасиво. Поэтому решил установить рекорд, — рассказал он.