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24сентября
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сегодня, 12:53 1

66-летний пенсионер из Дагестана похудел на 9 кг за пять часов

66-летний пенсионер из Дагестана похудел на 9 кг за пять часов
Фото: cnnn.ru

Багама Айбогов сбросил 9,3 кг за пятичасовую пробежку по стадиону им. Елены Исинбаевой в Махачкале, сообщает РЕН ТВ. На протяжении всего «марафона» за состоянием спортсмена следили врачи, он чувствовал себя хорошо.

Ранее 66-летний пенсионер уже сбрасывал ускоренно вес в категориях от 120 до 69 кг. Сам мужчина рассказал, что установил рекорд, чтобы показать, как можно изменить свое тело всего за пару часов.

Багама Айбогов отметил, что многие люди сегодня имеют лишний вес.

— Мне неприятно видеть таких лентяев, которые не могут управлять своим телом, своим духом. Некрасиво. Поэтому решил установить рекорд, — рассказал он.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    51 минута назад

    Съел походу что-то не свежее

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