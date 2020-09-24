В Приамурье предлагают выделить на лекарство «Спинраза» 64 миллиона рублей

Сегодня на очередном заседании законодательного собрания области депутатам предложили внести изменения в областной бюджет. Представители минфина предложили выделить 64 миллиона рублей на покупку восьми ампул препарата «Спинраза».

Этого хватит для лечения двоих детей со спинальной мышечной атрофией. Кроме того, министр финансов отметила, что на следующий год на покупку «Спинразы» планируют заложить в бюджете еще 270 миллионов рублей.

11 миллионов рублей предлагают потратить на покупку обуви и одежды для детей с ограниченными возможностями здоровья, живущих на попечении у государства. Ещё 27 миллионов хотят пустить на переоборудование в Благовещенске нескольких готовых помещений под детские сады, это позволит получить дополнительные 70 мест для дошкольников из областной столицы.

Изменения в бюджет депутаты приняли сегодня в первом чтении. Окончательное решение также будет принято сегодня на заседании Законодательного собрания.