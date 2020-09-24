В школах Приамурья запущены 42 «Точки роста»

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

29 сентября состоится всероссийский Марафон открытий центров «Точка роста», их открыли в рамках нацпроекта «Образование». Всего с прошлого года в 81 субъекте России в школах сельских территорий и малых городов создано пять тысяч таких центров, из них 68 — в Приамурье, рассказали в амурском министерстве образования.

В центрах «Точка роста» школьники дополнительно изучают предметы на современном оборудовании: технология, информатика, ОБЖ, а также могу заниматься в различных кружках. В рамках марафона будут доступны онлайн-уроки по предметам от педагогов центра.

— Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, получил качественное образование и мог развить свои таланты. Планируется, что в рамках национального проекта«Образование. 27 тысяч школ в сельской местности и малых городах будут оснащены современным оборудованием. При этом школы самостоятельно определяют, какое лабораторное оборудование им необходимо в первую очередь, — рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

В «Точках роста» дети учатся работать на современных компьютерах, 3D принтерах, управлять квадрокоптерами и осваивают шлемы виртуальной реальности. В центрах есть и привычные кружки, к примеру, шахматы и информационные технологии.

— «Точка роста» позволяет не только усовершенствовать материально-техническую базу, но и повысить квалификацию педагогов, внедрить новые проектные подходы в обучении, прививает современные навыки у детей. К 2024 году в регионе планируется запустить более 180 таких центров. Современная жизнь диктует новые правила. Но Амурская область готова к реализации новых проектов и достижению поставленных президентом России Владимиром Путиным задач по вхождению в десятку ведущих стран мира по качеству образования», — отметила зампред правительства области — министр образования и науки области Светлана Яковлева.