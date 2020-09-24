В Южно-Сахалинске кондуктор выгнала ребёнка из автобуса

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В Южно-Сахалинске ребёнок возвращался домой после тренировки и заснул в автобусе. Свою остановку он проехал, а на конечной кондуктор заставила мальчика покинуть салон, так как по инструкции нельзя совершать разворот с пассажирами. Затем автобус уехал по своему маршруту. Никто из взрослых не проследил, вернулся ли ребёнок в салон.

— Когда мальчик вовремя не появился дома, родители забили тревогу. Дозвониться до сына не получалось: его телефон разрядился. К поиску оперативно подключились волонтеры. Найти несовершеннолетнего удалось только спустя несколько часов, — пишет РИА Новости со ссылкой на мэрию Южно-Сахалинска.

Вице-мэр Елена Федорова сообщила, что, по сути, эта ситуация — оставление ребёнка в опасности. И пообещала, что сотрудница автобусного предприятия будет наказана.