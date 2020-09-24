Вступают в силу новые правила поверки бытовых счётчиков

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Бумажные свидетельства о проверки теперь будут носить только информационный характер, а выдавать их будут по желанию.

— Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») результаты метрологических работ будут недействительны, — пояснил Алексей Абрамов.

Росстандарт рекомендует проверку счётчиков запланировать заранее на начало 2021 года, при этом необходимо проверить на сайте Росаккредитации есть ли у поверителя аккредитация.

После проверки прибора специалист в течение суток внесёт результаты работы в систему, а владелец счётчика получит доступ к результатам в разделе «Сведения о результатах проверки средств измерений» по заводскому номеру прибора. Доступ к системе открыт для всех.

Бумажные свидетельства будут иметь юридическую силу до указанного в них срока очередной проверки.