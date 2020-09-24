Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:40 0

Вступают в силу новые правила поверки бытовых счётчиков

Вступают в силу новые правила поверки бытовых счётчиков
Фото: pixabay.com

С 24 сентября в России вступают в силу новые правила поверки бытовых счётчиков. Электронная регистрация становится единственным юридически значимым способом подтверждения приборов, рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов, пишут «Известия».

Бумажные свидетельства о проверки теперь будут носить только информационный характер, а выдавать их будут по желанию.

— Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») результаты метрологических работ будут недействительны, — пояснил Алексей Абрамов.

Росстандарт рекомендует проверку счётчиков запланировать заранее на начало 2021 года, при этом необходимо проверить на сайте Росаккредитации есть ли у поверителя аккредитация.

После проверки прибора специалист в течение суток внесёт результаты работы в систему, а владелец счётчика получит доступ к результатам в разделе «Сведения о результатах проверки средств измерений» по заводскому номеру прибора. Доступ к системе открыт для всех.

Бумажные свидетельства будут иметь юридическую силу до указанного в них срока очередной проверки.

Просмотров всего: 126

#свет, тепло, вода #ЖКХ

распечатать


Общество 2

В Чигирях, Сергеевке, Черемхове и Богородском отключат свет
Общество 1

Электростанции Приамурья готовы начать отопительный сезон
Общество

Тепловые электростанции Амурской генерации готовы начать отопительный сезон
Общество

В селах Новотроицкое и Верхнеблаговещенское ожидается отключение света
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь