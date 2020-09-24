Россиянина 23 года держали в рабстве на польской ферме

Сейчас мужчине 59 лет. Он приехал в Польшу в 1989 году работать в качестве гражданского специалиста в одной из воинских частей Советской армии, дислоцированной под Болеславцем.

Когда в 1990-е годы советские войска выводили из Польши, он решил остаться.

— Я работал на ферме, хозяин был очень доволен, но пошел такой слух, что вроде бы будут вылавливать тех, кто нелегально работает. Хозяин испугался и привез меня к семье Щ. Работы, конечно, хватало, нон-стоп. Но тогда я был молод и силен, — рассказал Ерофеев, отмечая, что ему не платили.

Сбежать с фермы семьи Щ. россиянину помогла местная жительница Иоланта Матейко. По ее словам, если Ерофееву и давали еду, то это часто был заплесневелый паштет.

— Он приходил вечером и спрашивал, нет ли у меня чего-нибудь к хлебу, — рассказала она.

Женщина отмечает, что когда Ерофеев покинул ферму, он был изможден, напуган, все время смотрел в землю, не знал стоимости денег.

Мужчина рассказывает, что хозяин фермы не разрешал ему выходить в город.

— Даже когда я пытался, он за мной ехал, искал, где я, что я. Ни с кем нельзя было поговорить. Документы мои у них были, я даже понятия не имел, куда мне оттуда деться, никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться, — говорит он.

По словам Матейко, хозяин избивал Ерофеева, бил по лицу «как мяч», обзывал его.

После освобождения россиянина приютила молодая супружеская пара — Эва и Кшиштоф Тышкевичи. Они предоставили ему жилье, пообещали работу, нашли адвоката. Они также взяли для него собаку из приюта, чтобы мужчина не чувствовал себя одиноким.

— В коротких штанах, шлепанцах, рваной футболке, он сел в машину и сказал, что это все, что у него есть. Он был изможден, с впалыми щеками, — вспоминает Кшиштоф Тышкевич.

— Он не привык к еде. Он учится проводить свободное время. Учится нормально питаться, — добавляет Эва Тышкевич.

Несмотря на прошлые проблемы, Николай Ерофеев хочет остаться в Польше.

— Я бы предпочел остаться здесь, потому что привык и знаю людей. К тому же с языком мне легче, мне легче говорить по-польски, чем по-русски, — признался он.

Адвокат Доминик Гура, который специализируется на оказании помощи иностранцам, считает, что этот случай подпадает под торговлю людьми и использование рабского труда. Он сообщил об этом пограничникам и прокуратуре.

— Наша канцелярия сделает абсолютно все, чтобы Николай остался здесь, был легализован, возможно, даже в будущем стал нашим гражданином, — отметил Гура.