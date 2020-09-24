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24сентября
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сегодня, 12:33 0

Амурские школьники осваивают искусственный интеллект и машинное обучение

Амурские школьники осваивают искусственный интеллект и машинное обучение

В школах Приамурья дети повышают цифровую грамотность. В рамках всероссийской акции «Урок цифры» занятие в режиме онлайн уже прошло в школе №2. Дети узнали, что такое искусственный интеллект и машинное обучение.

На связь с учениками шестого класса вышли начальник отдела допобразования и воспитания минобрнауки области Анна Норкина и управляющий благовещенским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Исачкин. Они на простом языке объяснили ребятам о технологии ИИ и принципах её работы. А также рассказали о карьере в этой области и профессии исследователя данных (Data Scientist).

— Задача проекта – развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация. Уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием, — прокомментировала Анна Норкина.

Инициаторы проекта «Урок цифры»: Минпросвещения РФ, Минцифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», ПАО Сбербанк и Благотворительный фонд «Вклад в будущее», сообщает минобразования Амурской области.

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#образование #технологии #школа

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