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сегодня, 11:49 4

В Хэйхэ заработало производство растительного масла из амурской сои

В Хэйхэ заработало производство растительного масла из амурской сои
Фото: http://biang.ru/

Китайский бренд соевого масла с остылом к Приамурью назвали «Амурский источник». На данный момент предприятие уже переработало первую партию амурской сои в 20 тонн.

Основанная в 2016 году Хэйхэская масложировая компания «Гэжунь», расположенная на территории экспериментальной СЭЗ Хэйхэ, запустила линию по производству соевого масла холодной выжимки. Сейчас там ожидается поставка ещё 217.000 тонн сои для переработки в ближайшее время.

— Мы уже переработали 20 тонн сои в масло. Экономическая выгода с каждой тонны составляет 200 юаней (2200 рублей). Если сравнивать с соей, которая содержит ГМО, то стоимость масла, конечно выше, чем среднерыночная. Но у нас ниже затраты на доставку, потому что соя поставляется на предприятия напрямую с таможни Хэйхэ. Когда мы наладим поставки сои, в год мы сможем перерабатывать до 60 000 тонн масла — пишет Вiang.ru со ссылкой на интервью телевидению Хэйхэ гендиректора предприятия Гэжунь Чжао Юй.

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#Дальний Восток #Китай #производство

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    54 минуты назад

    Молодцы китайцы,рабочие места,натуральная соя,всё это сказывается на улучшении жизни простых китайцев,а нас думаю, наверное подрастёт цена на масло.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    41 минута назад

    а России достанутся загаженные земли

  • рыбак-любитель

    рыбак-любитель
    32 минуты назад

    Новость Амуринфо 11 июня 2019, 18:20

    "В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ДОРАБАТЫВАЕТ КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АМУРАГРОЦЕНТР»" Конечно, зачем государству поддерживать нашего переработчика зерна, производителя, позволяем использовать себя, как сырьевое государство и при этом ещё радоваться, какие китайцы молодцы, что производство новое у себя открыли, деньги заработали на нашей сое.УЖАС!

  • Karagach

    Karagach
    11 минут назад

    Ну как бы амурагроцентр закрывается только в Благовещенске, но зато расширяется в Белогорске а именно МЭЗ амурский

  • Karagach

    Karagach
    10 минут назад

    И масло там делают и поболее чем в благе

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