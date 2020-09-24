В Хэйхэ заработало производство растительного масла из амурской сои

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Китайский бренд соевого масла с остылом к Приамурью назвали «Амурский источник». На данный момент предприятие уже переработало первую партию амурской сои в 20 тонн.

Основанная в 2016 году Хэйхэская масложировая компания «Гэжунь», расположенная на территории экспериментальной СЭЗ Хэйхэ, запустила линию по производству соевого масла холодной выжимки. Сейчас там ожидается поставка ещё 217.000 тонн сои для переработки в ближайшее время.

— Мы уже переработали 20 тонн сои в масло. Экономическая выгода с каждой тонны составляет 200 юаней (2200 рублей). Если сравнивать с соей, которая содержит ГМО, то стоимость масла, конечно выше, чем среднерыночная. Но у нас ниже затраты на доставку, потому что соя поставляется на предприятия напрямую с таможни Хэйхэ. Когда мы наладим поставки сои, в год мы сможем перерабатывать до 60 000 тонн масла — пишет Вiang.ru со ссылкой на интервью телевидению Хэйхэ гендиректора предприятия Гэжунь Чжао Юй.