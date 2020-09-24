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сегодня, 11:42 0

В Свободном уже почти месяц ищут мужчину

В Свободном уже почти месяц ищут мужчину
Фото: @grompoisk

В Свободном разыскивают мужчину.

Иванов Роман Анатольевич ещё 30 августа покинул территорию компании «Мосэнерго» и пропал. Его местонахождение не известно до сих пор.

Мужчине на вид 40 лет. В день пропажи он был одет в чёрную кофту и брюки. Однако, мужчина мог переодеться. Потерявшийся амурчанин среднего телосложения, ростом 170-175 сантиметров, тёмноволосый, сообщает портал @grompoisk.

Если вам что-нибудь известно о пропавшем мужчине, вы можете сообщить информацию по телефонам 8 (914) 046-34-44, 8 (914) 606-28-40, 8 (914) 584-71-10 или по адресу город Свободный, улица 40 лет Октября, 74, кабинет 12.

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#происшествия

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