В Белогорске начали асфальтировать улицу Металлургическую, ремонтные работы на автодороге проводят в рамках запланированных на 2020 год, рассказали в пресс-службе города.

— На участке предварительно произведено устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси и щебня. Проведено укрепление проездов, идет устройство выравнивающего слоя из асфальта. Площадь нового покрытия по ул. Металлургическая составит более 20,6 тысяч квадратных метров, — рассказал главный специалист управления ЖКХ Виталий Горбунцов.

Кроме самого дорожного покрытия, здесь проведут целый комплекс работ по благоустройству: установят бордюрный камень, по одной стороне на протяжении всей дороги положат тротуарную плитку, установят опоры для освещения. Новый участок дороги будут освещать 97 светильников.