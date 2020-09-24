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24сентября
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сегодня, 11:27 0

Россияне, вернувшиеся из-за границы, снова должны соблюдать изоляцию

Россияне, вернувшиеся из-за границы, снова должны соблюдать изоляцию
Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня вступает в силу постановление, обязующее вернувшихся из-за рубежа россиян находиться дома до получения отрицательного теста на COVID-19. Документ подписала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

До этого для туристов действовали правила, введённые ещё в середине июля. Россияне, вернувшиеся в страну, должны были в течение трёх дней пройти ПЦР-тестирование на коронавирус и, получив результат, внести его в базу через специальную форму на портале Госуслуг. Предварительно нужно было зарегистрироваться на портале после приобретения билетов, но до момента регистрации на авиарейс.

Вернувшиеся из-за рубежа туристы, получившие положительный результат теста, или почувствовавшие признаки болезни в течение 14 дней после прибытия в Россию, должны были обратиться за медицинской помощью без посещения медучреждения, то есть, вызвать врача на дом.

Теперь результатов анализов людям предписано ожидать, соблюдая режим изоляции «по месту жительства», пишет rg.ru.

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#коронавирус #туризм

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