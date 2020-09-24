Россияне, вернувшиеся из-за границы, снова должны соблюдать изоляцию
С сегодняшнего дня вступает в силу постановление, обязующее вернувшихся из-за рубежа россиян находиться дома до получения отрицательного теста на COVID-19. Документ подписала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.
До этого для туристов действовали правила, введённые ещё в середине июля. Россияне, вернувшиеся в страну, должны были в течение трёх дней пройти ПЦР-тестирование на коронавирус и, получив результат, внести его в базу через специальную форму на портале Госуслуг. Предварительно нужно было зарегистрироваться на портале после приобретения билетов, но до момента регистрации на авиарейс.
Вернувшиеся из-за рубежа туристы, получившие положительный результат теста, или почувствовавшие признаки болезни в течение 14 дней после прибытия в Россию, должны были обратиться за медицинской помощью без посещения медучреждения, то есть, вызвать врача на дом.
Теперь результатов анализов людям предписано ожидать, соблюдая режим изоляции «по месту жительства», пишет rg.ru.
Просмотров всего: 497