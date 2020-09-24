В Чигирях, Сергеевке, Черемхове и Богородском отключат свет

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Также сегодня с 10:00 до 17:00 электричество будет отсутствовать в селе Сергеевка по переулку Новый. А также в связи с реконструкцией высоковольтных линий до 17:00 свет отключат в домах по улице Первомайская села Чигири, сообщает диспетчерская ДРСК.

Завтра, 25 сентября, также в Чигирях с 09:00 до 17:00 помимо нечётной стороны улицы Первомайской отключат свет ещё и от улицы Чигиринской до Партизанской, сообщает Благовещенский район.

Напомним, как ранее сообщало Амур.инфо, сегодня в селе Новотроицкое энергетики отключат свет с 13:00 до 17:00. А завтра с 9:30 до 13:30 электричество будет отсутствовать в Верхнеблаговещенском.