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сегодня, 11:16 2

В Чигирях, Сергеевке, Черемхове и Богородском отключат свет

В Чигирях, Сергеевке, Черемхове и Богородском отключат свет
Фото: pixabay.com

Сегодня, 24 сентября, с 09:00 до 15:00 свет отключат в сёлах Черемхово и Богородское, сообщает администрация Ивановского района.

Также сегодня с 10:00 до 17:00 электричество будет отсутствовать в селе Сергеевка по переулку Новый. А также в связи с реконструкцией высоковольтных линий до 17:00 свет отключат в домах по улице Первомайская села Чигири, сообщает диспетчерская ДРСК.

Завтра, 25 сентября, также в Чигирях с 09:00 до 17:00 помимо нечётной стороны улицы Первомайской отключат свет ещё и от улицы Чигиринской до Партизанской, сообщает Благовещенский район.

Напомним, как ранее сообщало Амур.инфо, сегодня в селе Новотроицкое энергетики отключат свет с 13:00 до 17:00. А завтра с 9:30 до 13:30 электричество будет отсутствовать в Верхнеблаговещенском.

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#свет, тепло, вода #ЖКХ #энергетика

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В селах Новотроицкое и Верхнеблаговещенское ожидается отключение света
Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    потом отключат свет в Благовещенске-и мы будем жить при свечах но с Единой Россией

  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    1 час назад

    ЧеремховЕЕЕЕЕЕЕ?

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