Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:02 6

Уборщица случайно победила на выборах в Костромской области

Уборщица случайно победила на выборах в Костромской области
Фото: Яндекс.Новости

В Костромской области (Чухломский район) главой сельского поселения стала Марина Удгодская. Иронию ситуации придает то, что женщина была подставной и является уборщицей, у нее нет никакого опыта работы с документами, сообщают «Вести.RU» со ссылкой на K1News.

Марина Удгодская была единственным соперником действующего главы поселения Николая Локтева. За женщину проголосовали почти 62 процента избирателей. На момент выборов она работала уборщицей в администрации, которую теперь предстоит возглавлять.

Удгодская рассказала, что выдвигалась не сама, ее попросил об этом Николай Локтев. Избранная чиновница объяснила, что шла подставной, поскольку не было другого человека, а она просто хотела помочь.

До 30 сентября Удгодская будет работать уборщицей. Женщина призналась, что не готова внутренне к новой должности, в которую только предстоит вступить. По ее словам, она ни разу не имела дела с документами. Кроме того, Удгодская не знает ни количество деревень в поселении, ни число жителей.

Просмотров всего: 406

#выборы

распечатать


Власть 6

Станислав Мелюков вступил в должность главы Белогорска
Общество 34

На выборах в Белогорске победу одержал Станислав Мелюков
Власть 26

Одну из партий подозревают в махинациях на выборах в Белогорске
Общество 10

В Приамурье начался единый день голосования
Комментарии
Показать все (6)
  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Так и главы действующие нихрена сами не знают и не умеют, на это у них штат шестерок предназначен

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Учителю можно быть главой, а уборщице нет?

    Дискриминация ё

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    42 минуты назад

    Голосуют за любого, лишь бы не за партию сами знаете кого

  • рыбак-любитель

    рыбак-любитель
    27 минут назад

    "Голосуют за любого, лишь бы не за партию сами знаете кого"... ТАК И ЕСТЬ, ИБО ДОСТАЛИ

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    20 минут назад

    Уборщица -> мэр, мэр -> уборщица. От перестановки мест слагаемых ничего не меняется, так что тетя зря переживает.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    14 минут назад

    Ну у нас же переводчик иностранных языков губером работает...Тетя зря переживает. Особо думать там не надо( И не дадут)

Показать все (6)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь