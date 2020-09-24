Уборщица случайно победила на выборах в Костромской области

Марина Удгодская была единственным соперником действующего главы поселения Николая Локтева. За женщину проголосовали почти 62 процента избирателей. На момент выборов она работала уборщицей в администрации, которую теперь предстоит возглавлять.

Удгодская рассказала, что выдвигалась не сама, ее попросил об этом Николай Локтев. Избранная чиновница объяснила, что шла подставной, поскольку не было другого человека, а она просто хотела помочь.

До 30 сентября Удгодская будет работать уборщицей. Женщина призналась, что не готова внутренне к новой должности, в которую только предстоит вступить. По ее словам, она ни разу не имела дела с документами. Кроме того, Удгодская не знает ни количество деревень в поселении, ни число жителей.