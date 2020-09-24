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24сентября
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сегодня, 11:05 1

Электростанции Приамурья готовы начать отопительный сезон

Электростанции Приамурья готовы начать отопительный сезон
Фото: pixabay.com

В Приамурье начинается отопительный сезон. Завершаются технические мероприятия по подготовке электростанций к осенне-зимнему периоду, начинается подача тепла в Благовещенске и посёлке Прогресс, рассказали в дальневосточной генерирующей компании.

— Станции готовы к зиме, запас топлива на обеих станциях превышает нормативные показатели, в Прогрессе отопительный сезон согласно распоряжению главы администрации, начнется 25 сентября. В Благовещенске c сегодняшнего дня мы начнем подачу горячей воды в системы отопления потребителей. Горожане областного центра получат тепло в свои дома и квартиры до 28 сентября — рассказал заместитель главного инженера филиала «Амурская генерация» Олег Обухов.

В ходе подготовки к отопительному сезону, провели капитальный ремонт турбоагрегата и средний — котлоагрегатов на Благовещенской ТЭЦ, в среднем работы над каждым заняли около двух месяцев. На Райчихинской ГРЭС капитально отремонтировали турбоагрегат, трансформатор и скоро закончат работы на котлоагрегате. Кроме крупных ремонтов, на электростанциях провели необходимый текущий ремонт.

В Благовещенске капитально заменили 240 метров теплотрассы на тепломагистрали № 1 Центрального района. На тепломагистрали № 3 заменили изоляцию на участке — 560 метров, на тепломагистрали № 1 заменили 700 метров теплоизоляции, полностью завершили реконструкцию тепломагистрали № 4, которую начали с 2013 года, провели текущие ремонты на всех тепловых магистралях областной центра общей протяжённостью порядка 90 километров.

Во время подготовки к осенне-зимнему сезону в Прогрессе выполнили перекладину 2280 метров на участке магистрального трубопровода и 6 участков распределительных тепловых сетей. Также специалисты заменили теплоизоляцию на участке 160 метров и обновили покрытие теплотрасс длиной в 1250 метров.

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#свет, тепло, вода #ЖКХ

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Комментарии
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  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Интересно, а в Зее тихо про отопительный сезон, наверное, там стало теплее чем в Благовещенске?

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