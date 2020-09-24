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24сентября
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сегодня, 11:10 2

У благовещенцев собирают мнения о реконструкции сквера воинов-интернационалистов

У благовещенцев собирают мнения о реконструкции сквера воинов-интернационалистов

Амурчан просят рассказать, каким они хотят видеть сквер имени воинов-интернационалистов, расположенного на пересечении улиц Красноармейской и Богдана Хмельницкого. Мэрия города совместно с областным wентром развития территорий запустила онлайн-опрос, посвященный реконструкции общественного места.

В ходе опроса планируется выяснить, чего жителям города не хватает в сквере и каким они видят его в будущем: как мемориал и место памяти или в качестве территории для спокойного отдыха и прогулок с детьми.

Из предложенных вариантов ответов нужно выбрать деятельность, которой горожане хотели бы заниматься в сквере, например, посещать мемориалы и возлагать к ним цветы, посещать мероприятия в память о погибших военнослужащих, встречаться с друзьями, гулять по аллеям, заниматься спортом или прогуливаться с детьми. Кроме этого, нужно указать, нужны ли скверу обустроенная детская зона и точка общественного питания.

Все ответы будут использованы при разработке концепции благоустройства сквера, сообщает пресс-служба администрации города.

Пройти онлайн-опрос можно по ссылке.

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#жизнь #культура #мэрия #отдых #память

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Там неверно указан период возрастной.

    Идёт 45-59, а затем старше 50-ти.

    Должно быть старше 60-ти

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    5 минут назад

    Убрать початок кукурузный..Выделить место в городе куда инициативная тетя (Не помню фамилии..Бонч-Бруевич?) Могла бы перенести этот монумент.Сделать нормальное освещение.

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