Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:38 0

К ноябрю в Албазинском остроге достроят избу воеводы и возведут «малый острог»

К ноябрю в Албазинском остроге достроят избу воеводы и возведут «малый острог»
Фото: www.instagram.com/minstroyamur/

В Приамурье продолжается строительство макета Албазинского острога. Сейчас строители занимаются устройством кровли, возведением проездной башни, заливают фундаменты под избу воеводы и амбар. Первый этап работ планируется завершить в ноябре 2020 года, второй — в декабре 2021 года.

Инициатива строительства макета Албазинского острога принадлежит губернатору. Копию древнего поселения воссоздают на территории полигона Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в соответствии с историческими документами. Там возведут частокол и башни. Постройки будут такими, какими они были в XVII веке. Копия острога станет музеем под открытым небом. На его территории планируется организация выставок, проведение различных культурно-массовых мероприятий.

На первом этапе будет создан «малый острог», состоящий из трёх башен, амбара и избы воеводы. На втором этапе будет возведен «большой острог» с оставшимися постройками, сообщает в своем Инстаграме министерство строительства и архитектуры Амурской области.

Просмотров всего: 249

#культура #история #строительство

распечатать


Общество 2

Неправильное хранение селитры в Тынде могло привести к взрыву как в Бейруте

Общество 3

140 домов с начала года отремонтировал Фонд капремонта Приамурья

В России и мире

Кто виноват в смерти бессменного ведущего «Русского лото»?
Общество 20

За три года жильё в новостройках Благовещенска подорожало на 50 %
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь