К ноябрю в Албазинском остроге достроят избу воеводы и возведут «малый острог»

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В Приамурье продолжается строительство макета Албазинского острога. Сейчас строители занимаются устройством кровли, возведением проездной башни, заливают фундаменты под избу воеводы и амбар. Первый этап работ планируется завершить в ноябре 2020 года, второй — в декабре 2021 года.

Инициатива строительства макета Албазинского острога принадлежит губернатору. Копию древнего поселения воссоздают на территории полигона Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в соответствии с историческими документами. Там возведут частокол и башни. Постройки будут такими, какими они были в XVII веке. Копия острога станет музеем под открытым небом. На его территории планируется организация выставок, проведение различных культурно-массовых мероприятий.

На первом этапе будет создан «малый острог», состоящий из трёх башен, амбара и избы воеводы. На втором этапе будет возведен «большой острог» с оставшимися постройками, сообщает в своем Инстаграме министерство строительства и архитектуры Амурской области.