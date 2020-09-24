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24сентября
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сегодня, 10:24 4

На удаленной работе предложили не увольнять за пьянство и прогулы

На удаленной работе предложили не увольнять за пьянство и прогулы
Фото: pixabay.com

Теперь увольнение за появление пьяным на работе или прогул не будет касаться удалённой занятости. Однако расстаться с работником всё же будет возможно. Но только если он не выходит на связь «более чем один рабочий день, в течение которого сотрудник обязан отвечать на запросы работодателя».

— Если пытаться проверять опьянение работника, то нужно разрешить работодателю доступ в квартиру. Причём нужно еще привести коллег-свидетелей. Но эта процедура противоречит праву о неприкосновенности жилья, — пояснил проректор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

В июле Госдума уже приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе. Он упрощает временный перевод сотрудников на «дистанционку». Сотрудник может находиться офлайн в определенное время и не отвечать на письма и звонки руководителя.

Сейчас ко второму чтению подготавливают поправки к законопроекту об удаленной работе. Их разрабатывают сотрудники Госдумы, Минтруда, работодатели и эксперты, сообщают «Известия».

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#работа #коронавирус

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    1 час назад

    и правда, давайте давать грамоты

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Я раньше частенько на работе бухал. Даже на приближёнке

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    ну слава богу. Еще бы благодарность за это давали ну или какую нибудь премию захудалую, было бы совсем терпимо.

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    На святое покушаются!!!

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