Благовещенцев просят поделиться с парком Дружбы саженцами деревьев

Фото: @parkdrujby_blg

Парк Дружбы в Благовещенске ожидает новое преображение. Этой осенью здесь планируют высадить деревья. Всех желающих приглашают поделиться саженцами деревьев, пишет инстаграм-аккаунт парка

— Нам нужны саженцы любые, это может быть калина, рябина, клён, сакура. Принимаем саженцы до октября. 10 октября в парке пройдёт субботник и мы коллективом ОКЦ будем высаживать деревья, — сообщили в парке.

Если вы готовы поделиться саженцами для озеленения парка, узнать подробности можно по телефону 54-15-20.

В этом году парк Дружбы не перестаёт удивлять своих гостей. В начале лета здесь поселилось забавное семейство милых панд. На озере парка появился домик для уточек. К концу сентября в Благовещенск доставят фигуру дракона, которую установят на территории парка. В парке планируют установить скульптуру в виде рук. А ещё здесь недавно оформили осеннюю фотозону.