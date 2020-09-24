Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:16 4

Благовещенцев просят поделиться с парком Дружбы саженцами деревьев

Благовещенцев просят поделиться с парком Дружбы саженцами деревьев
Фото: @parkdrujby_blg

Парк Дружбы в Благовещенске ожидает новое преображение. Этой осенью здесь планируют высадить деревья. Всех желающих приглашают поделиться саженцами деревьев, пишет инстаграм-аккаунт парка

— Нам нужны саженцы любые, это может быть калина, рябина, клён, сакура. Принимаем саженцы до октября. 10 октября в парке пройдёт субботник и мы коллективом ОКЦ будем высаживать деревья, — сообщили в парке.

Если вы готовы поделиться саженцами для озеленения парка, узнать подробности можно по телефону 54-15-20.

В этом году парк Дружбы не перестаёт удивлять своих гостей. В начале лета здесь поселилось забавное семейство милых панд. На озере парка появился домик для уточек. К концу сентября в Благовещенск доставят фигуру дракона, которую установят на территории парка. В парке планируют установить скульптуру в виде рук. А ещё здесь недавно оформили осеннюю фотозону.

Просмотров всего: 236

#природа #отдых

распечатать


Общество 2

У благовещенцев собирают мнения о реконструкции сквера воинов-интернационалистов
Общество

На севере Приамурья мокрый снег: прогноз погоды на 24 сентября
Общество

Онкобольные амурчане смогут бесплатно покататься на лошадях и пройти курсы арт-терапии
Общество 8

В Благовещенске начали обустраивать будущий сквер имени Кузнецова
Комментарии
Показать все (4)
  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    У меня герань есть

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Багровой деньги на это выделены

  • Tуман

    Tуман
    55 минут назад

    Багровой тоже хочется вкусно кушать. И Воронину тоже

  • inoy

    inoy
    2 минуты назад

    если хочется кушать вкусно, надо было в мае с редиски начинать, как возле балконов бабушки картоху садят))) в парке места валом))

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь