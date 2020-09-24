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сегодня, 09:38 0

В селах Новотроицкое и Верхнеблаговещенское ожидается отключение света

В селах Новотроицкое и Верхнеблаговещенское ожидается отключение света
Фото: yandex.ru

24 и 25 сентября в селах Благовещенского района запланированы отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба ДРСК.

В четверг, 24 сентября, в селе Новотроицкое в связи с реконструкцией подстанции энергетики отключат свет с 13:00 до 17:00.

В пятницу, 25 сентября, с 09:30 до 13:30 электричество будет отсутствовать в селе Верхнеблаговещенское. Специалисты проведут неотложные работы по устранению выявленных дефектов.

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#ЖКХ #свет, тепло, вода #энергетика

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