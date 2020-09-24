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24сентября
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сегодня, 09:30 8

Госдума приняла решение повысить акцизы на сигареты

Госдума приняла решение повысить акцизы на сигареты
Фото: pixabay.com

Закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом приняла Государственная дума. Косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020 годом, а в 2022–2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. Ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2 359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку, пишет РИА Новости.

Принятый закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции — четыре процента — к показателям на 2022.

Алексей Сазанов, замглавы Минфина, ранее отмечал, что повышение цен на сигареты — доказанная мера, помогающая сократить число курящих среди россиян. Ведомство осознаёт возможные риски роста объема нелегального рынка из-за изменения ставок. Министерство совместно с Минсельхозом планирует проработать план для борьбы с нелегальной продажей табака.

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#жизнь #закон

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    в казне денег нет-ЕР не способна управлять государством

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Спасибо Единой России!

    Теперь ещё больше людей начнут здоровый образ жизни и сделают ещё больше дел на благо России!

    Надо ещё на алкоголь цену повысить на 150 процентов!

  • aleun

    aleun
    2 часа назад

    Да и правильно! Может чуть меньше вонючих курильщиков станет...

  • хаййп

    хаййп
    1 час назад

    Госдурма заботится о здоровье населения.. Да нет, она просто хочет ограбить по максимуму курящих людей. Уверен и не курящих придумают как грабить..

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    1 час назад

    а что, либерасты-дебилы предлагают понизить и продолжать похабить здоровье нации? и так вон какие дурачки рождаются под ником Батеев. Неее такого щастья не надо.

    Уже большая часть знакомых бросила тупо из за ценника, осталось ещё четверть отучить повышениями. И да, на водку и бормотуху под названием "настоящее вино из краснодарского края" можно тгже, процентов на 300. А кто заноет, что будут хлебать подделки - ради бога хлебайте, пока не ослепните. Играйте в лотерейки со своим здоровьем, если от пагубных привычек отказаться невмоготу.

  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    1 час назад

    Поднять цены на сигареты - что-бы не курили, на спиртное - что-бы не пили, на продукты - что-бы ели, на бензин - что-бы не свалили...

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    38 минут назад

    YouKnowMyName, вы когда про либерастов пишите, кого имеет ввиду?

  • retrogr

    retrogr
    18 минут назад

    сахар вредно,соль- медленная смерть тч повод содрать налогов всегда найдется,маркировка товаров например - в среднем 2 рубля с единицы товара любого

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