Госдума приняла решение повысить акцизы на сигареты
Закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом приняла Государственная дума. Косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020 годом, а в 2022–2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. Ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2 359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку, пишет РИА Новости.
Принятый закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции — четыре процента — к показателям на 2022.
Алексей Сазанов, замглавы Минфина, ранее отмечал, что повышение цен на сигареты — доказанная мера, помогающая сократить число курящих среди россиян. Ведомство осознаёт возможные риски роста объема нелегального рынка из-за изменения ставок. Министерство совместно с Минсельхозом планирует проработать план для борьбы с нелегальной продажей табака.
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