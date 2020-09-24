Госдума приняла решение повысить акцизы на сигареты

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Принятый закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции — четыре процента — к показателям на 2022.

Алексей Сазанов, замглавы Минфина, ранее отмечал, что повышение цен на сигареты — доказанная мера, помогающая сократить число курящих среди россиян. Ведомство осознаёт возможные риски роста объема нелегального рынка из-за изменения ставок. Министерство совместно с Минсельхозом планирует проработать план для борьбы с нелегальной продажей табака.