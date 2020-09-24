В Благовещенске перекроют несколько участков дорог

В Благовещенске из-за ремонта инженерных сетей ограничат движение на нескольких участках дорог.

Со вчерашнего дня дорожники полностью ограничили движение транспорта на участке улицы Рабочей – от Мухина до переулка Ромненского. Участок будет закрыт до 3 октября.

С 24 по 28 сентября движение частично ограничат на участке улицы Шевченко в районе дома № 85/1.

29-30 сентября планируется полностью перекрыть отрезок улицы Чайковского возле дома 102/3.

С 1 по 2 октября полностью перекроют участок улицы Забурхановской возле дома № 88.

С 5 по 6 октября участок проезжей части возле дома № 188 по улице Свободной (пересечение с улицей Шевченко) также будет полностью перекрыт.

Администрация города просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.