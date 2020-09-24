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24сентября
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сегодня, 09:08 3

В Благовещенске перекроют несколько участков дорог

В Благовещенске перекроют несколько участков дорог

В Благовещенске из-за ремонта инженерных сетей ограничат движение на нескольких участках дорог.

Со вчерашнего дня дорожники полностью ограничили движение транспорта на участке улицы Рабочей – от Мухина до переулка Ромненского. Участок будет закрыт до 3 октября.

С 24 по 28 сентября движение частично ограничат на участке улицы Шевченко в районе дома № 85/1.

29-30 сентября планируется полностью перекрыть отрезок улицы Чайковского возле дома 102/3.

С 1 по 2 октября полностью перекроют участок улицы Забурхановской возле дома № 88.

С 5 по 6 октября участок проезжей части возле дома № 188 по улице Свободной (пересечение с улицей Шевченко) также будет полностью перекрыт.

Администрация города просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#дороги #ЖКХ #мэрия #транспорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    растянули ремонт на всё лето-что б побольше прибыли выхватить

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Чем дольше ремонт, тем больше людей получают зарплату.

    Мы, помню, сваи специально не добивали, чтобы они в процессе эксплуатации выдавливались мерзлотой.

    Чтобы без работы не остаться

  • aleun

    aleun
    2 часа назад

    Туман, а потом, благодаря таким как Вы, воем о хреновом качестве строительства...

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