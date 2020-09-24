Тындинский район преобразуют в муниципальный округ

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В Приамурье полным ходом идет муниципальная реформа. Изменения коснулись уже двух районов – Белогорского и Ромненского. Оба района с 13 сентября 2020 года преобразованы в муниципальные округа: уже состоялись выборы депутатов единого муниципального округа, подготовлена вся нормативная документация. Такие изменения коснутся и Тындинского района, сообщают в инстаграм-аккаунте района.

На сегодняшний день Тындинский район относится к дотационным. Ежегодно требуются дополнительные вливания в размере до 70 % от общего бюджета, а в 14 населенных пунктах района и до 80 %. В бюджете 2020 года многие поселения не могут даже выплатить зарплату работникам социальной сферы без привлечения сторонних средств.

После проведения всех планируемых преобразований муниципальные образования смогут в полной мере обеспечивать свои потребности: оплату коммунальных услуг и расходы по зарплате. Бюджет всего муниципального округа будет единым, а не отдельным у каждого населённого пункта.

Общее распределение «из центра» позволит провести преобразования и улучшения с учетом мнения местного населения. К планируемым преобразованиям относят ремонт дорог, сбор и вывоз отходов, уличное освещение, организацию общественного пространства и иное.

Для того чтобы наладить связь со всеми поселениями и понимать потребности населения, местным администрациям дадут расширенные права. Помимо тех обязанностей, что выполняются «на местах», специалисты администраций сельсоветов будут заниматься воинским учётом и ведением нотариальных действий. Это позволит жителям населённых пунктов получать больше услуг по месту жительства.