Выбор читателей за 23 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 23 сентября.

В среду, 23 сентября, около 06:20 на 5 километре автодороги Благовещенск – Свободный столкнулись «ниссан тиида» и грузовой автомобиль.

В пятницу, 25 сентября, участок улицы Ленина от Шимановского до Островского откроют для движения автомобильного транспорта.

В Благовещенске заключили под стражу 35-летнего мужчину. Его задержали в аэропорту по прилете в Благовещенск. Подозреваемый в 2017 году дал начальнику отдела градостроительства администрации Свободного взятку в 1,3 миллиона рублей.

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за педофилию и убийство детей. Они предлагают утвердить смертную казнь за тяжкие преступления против несовершеннолетних, а также ввести химическую кастрацию для педофилов, сообщает РИА Новости.