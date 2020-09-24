Гороскоп 24 сентября: у Стрельцов противоречивый день, а Девам противопоказаны поездки

Восход Солнца: 06:19

Заход Солнца: 18:23

Солнце в Весах.

Овен. Есть риск, что вы так глубоко окунетесь в свои родительские хлопоты и переживания, что окажетесь в полной зависимости от проблем и потребностей сына и дочери. В делах возможны задержки, вы хорошо проведете время в компании друзей.

Телец. Сегодня вы можете быть крайне беспощадным и даже опасным, так как почувствуете агрессию со стороны окружающих вас людей. Рекомендуется сдерживать свои эмоции, чтобы не допустить срывов в отношениях с коллегами по работе и знакомыми.

Близнецы. День обещает быть весьма активным. Об отдыхе придется забыть — только суета и заботы будут сопровождать вас в это время. Но ничего не поделаешь — придется с этим смириться.

Рак. День благоприятный для деловых знакомств. Однако, не спешите принимать все предложения, так как многие из них впоследствии могут оказаться убыточными. Будьте терпеливы и внимательны к близким — возможны осложнения в отношениях с детьми.

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Лев. Этот день может отметиться ссорами, стычками, противостоянием. Спокойный период возможен лишь в первой половине дня. Волнение и нервозность могут помешать вам быть продуктивным на работе, постарайтесь вести себя как обычно, не нервничать по пустякам.

Дева. Крайне неблагоприятный день. Поездки и путешествия противопоказаны. День посвятите отдыху, дому, семье. Постарайтесь навести порядок в своих эмоциях и чувствах. Не занимайтесь ремонтом квартиры или благоустройством дачи — вероятны ошибки или травмы.

Весы. День неблагоприятный для начинаний, так каких последствия могут быть для вас неприятными. Сегодня лучше не усердствовать и не вмешиваться ни в какие сомнительные дела. Вы сможете повернуть колесо фортуны в свою сторону, если отложите дела и проблемы, с которыми сейчас не можете справиться, до лучших времен.

Скорпион. День благоприятный для гармоничных семейных отношений, вступления в брак, зачатия. Не исключено некоторое улучшение материального положения в результате выигрыша или удачной покупки.

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Стрелец. Двойственный, противоречивый день. Не все будет складываться так, как хотелось бы. В этот день звезды рекомендуют вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности.

Козерог. День благоприятный для творческой деятельности, строительства, активного отдыха на свежем воздухе. Эмоциональная восприимчивость и трезвый анализ действительности находятся в равновесии. Хороший день для зачатия или любви.

Водолей. Неблагоприятный день. Вероятно, любые усилия не принесут желаемых результатов. Сократите общение, исключите новые знакомства. Возможны трудности в семейных отношениях или разногласия с партнёрами.

Рыбы. Благоприятный день, особенно для мужчин-Рыб, которые занимаются коммерческой деятельностью. Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, деловитость. Женщины-Рыбы могут быть обмануты в коммерческих операциях.

Астролог: Вальдемар Небоходцев