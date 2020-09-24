Гороскоп 24 сентября: у Стрельцов противоречивый день, а Девам противопоказаны поездки
Восход Солнца: 06:19
Заход Солнца: 18:23
Солнце в Весах.
Овен. Есть риск, что вы так глубоко окунетесь в свои родительские хлопоты и переживания, что окажетесь в полной зависимости от проблем и потребностей сына и дочери. В делах возможны задержки, вы хорошо проведете время в компании друзей.
Телец. Сегодня вы можете быть крайне беспощадным и даже опасным, так как почувствуете агрессию со стороны окружающих вас людей. Рекомендуется сдерживать свои эмоции, чтобы не допустить срывов в отношениях с коллегами по работе и знакомыми.
Близнецы. День обещает быть весьма активным. Об отдыхе придется забыть — только суета и заботы будут сопровождать вас в это время. Но ничего не поделаешь — придется с этим смириться.
Рак. День благоприятный для деловых знакомств. Однако, не спешите принимать все предложения, так как многие из них впоследствии могут оказаться убыточными. Будьте терпеливы и внимательны к близким — возможны осложнения в отношениях с детьми.
Читайте также
Гороскоп 21-27 сентября: каким знакам повезёт на этой неделе
Лев. Этот день может отметиться ссорами, стычками, противостоянием. Спокойный период возможен лишь в первой половине дня. Волнение и нервозность могут помешать вам быть продуктивным на работе, постарайтесь вести себя как обычно, не нервничать по пустякам.
Дева. Крайне неблагоприятный день. Поездки и путешествия противопоказаны. День посвятите отдыху, дому, семье. Постарайтесь навести порядок в своих эмоциях и чувствах. Не занимайтесь ремонтом квартиры или благоустройством дачи — вероятны ошибки или травмы.
Весы. День неблагоприятный для начинаний, так каких последствия могут быть для вас неприятными. Сегодня лучше не усердствовать и не вмешиваться ни в какие сомнительные дела. Вы сможете повернуть колесо фортуны в свою сторону, если отложите дела и проблемы, с которыми сейчас не можете справиться, до лучших времен.
Скорпион. День благоприятный для гармоничных семейных отношений, вступления в брак, зачатия. Не исключено некоторое улучшение материального положения в результате выигрыша или удачной покупки.
Читайте также
Астрологический прогноз на сентябрь 2020 года
Стрелец. Двойственный, противоречивый день. Не все будет складываться так, как хотелось бы. В этот день звезды рекомендуют вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности.
Козерог. День благоприятный для творческой деятельности, строительства, активного отдыха на свежем воздухе. Эмоциональная восприимчивость и трезвый анализ действительности находятся в равновесии. Хороший день для зачатия или любви.
Водолей. Неблагоприятный день. Вероятно, любые усилия не принесут желаемых результатов. Сократите общение, исключите новые знакомства. Возможны трудности в семейных отношениях или разногласия с партнёрами.
Рыбы. Благоприятный день, особенно для мужчин-Рыб, которые занимаются коммерческой деятельностью. Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, деловитость. Женщины-Рыбы могут быть обмануты в коммерческих операциях.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
Просмотров всего: 3