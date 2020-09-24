Какие шубы носить в сезоне 2020-2021: в Благовещенске пройдёт фестиваль меха

Меховой рай для любительниц роскошной верхней одежды из натурального меха — это выставка-распродажа изделий «Кировской меховой фабрики».

Посетителей фестиваля ждёт ошеломительно богатый выбор продукции по привлекательным ценам.

22 — 27 сентября ЦУМ, 2 этаж (ул. 50 лет Октября, 20).

Цена просто сказка, если воспользоваться скидкой 25% по промокоду, который можно найти на официальном сайте компании.

Мастера фабрики отшили для амурских модниц шубки из разных видов меха — нутрии, норки, лисицы — всевозможных оттенков, разнообразного кроя и фасонов.

Подобрать шубку не составит труда: разнообразие выбора на выставке поистине достойно королевских особ.

Особое внимание стоит уделить новинкам сезона:

• коллекция «Маргарита» представлена моделью оттенка «Сапфир». Шубка длиной до колена с пышной юбкой и поясом. Капюшон украшен мехом куницы. Эта модель превратит свою хозяйку в настоящую принцессу из сказки. Верхняя часть шубки украшена диагональными полосками норкового меха, которые расположились на спинке, полочкам до линии пояса и по всему рукаву. Кстати, рукав у шубки свободный, по форме похож на колокол, длиной в три четверти. Нижняя его часть заужена и подшита под основной рукав. Такая конструкция делает его очень тёплым: ни ветер, ни мороз не сможет пробраться под шубку;

• коллекция «Диана» отшивается в расцветках «Сапфир», «Пудра», «Мальва», «Белый жемчуг», «Сканблек». Многообразие оттенков воплощено в шикарном свободном крое. Верхнюю часть шубы украшают три яруса поперчено расположенного меха, полностью из «поперечки» отшиты и прямые рукава. Роскошь шубки подчёркивает и шикарное оформление воротниковой зоны. Можно выбрать модель с капюшоном из норки, или приобрести вариант с отделкой из меха куницы. В шубке длиной до колена вы почувствуете себя настоящей Снегурочкой!

Шубы на заказ прямо с фабрики

Любую шубу из каталога компании, а так же по фото, представленным в этом материале, можно заказать на фабрике по индивидуальным меркам. Теперь вам не придётся искать компромисс между цветом и фасоном. Ваша идеальная шубка будет готова уже через 2 — 3 недели.

Специалисты фабрики грамотно проконсультируют по выбору шубы, подскажут какой фасон и цвет подобрать с учётом особенностей внешности.

Перед отправкой шубы заказчик получает фото и видео отчёт о проделанной работе.

Заказ можно оформить прямо на выставке или на сайте.