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23сентября
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сегодня, 19:20 0

Михаил Мишустин расширил программу «Дальневосточной ипотеки» на города

Михаил Мишустин расширил программу «Дальневосточной ипотеки» на города
Фото: government.ru

Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в рамках программы «Дальневосточная ипотека» теперь можно покупать вторичное жилье на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа. Это условие будет действовать при заключении кредитного договорила до 2021 года. Раньше по этой программе дальневосточники могли приобрести вторичное жилье только в сельской местности.

Ипотечный кредит под 2% могут взять и жители других регионов, если решат переехать на Дальний Восток. Льготной ипотекой могут воспользоваться участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Правительство считает, что это поможет привлечь в регион молодых высококвалифицированных специалистов.

Кроме этого, максимальный срок погашения кредита увеличен с 240 до 242 месяцев. Если кредит берется под строительство дома, по новому постановлению в качестве залога можно использовать недвижимость в любом регионе страны, сообщает пресс-служба правительства России.

Напомним, предложение по изменению условий «Дальневосточной ипотеки» прозвучало во время визита Михаила Мишустина в Благовещенск.

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#закон #российская власть #Дальний Восток #Недвижимость

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