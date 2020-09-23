Михаил Мишустин расширил программу «Дальневосточной ипотеки» на города

Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в рамках программы «Дальневосточная ипотека» теперь можно покупать вторичное жилье на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа. Это условие будет действовать при заключении кредитного договорила до 2021 года. Раньше по этой программе дальневосточники могли приобрести вторичное жилье только в сельской местности.

Ипотечный кредит под 2% могут взять и жители других регионов, если решат переехать на Дальний Восток. Льготной ипотекой могут воспользоваться участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Правительство считает, что это поможет привлечь в регион молодых высококвалифицированных специалистов.

Кроме этого, максимальный срок погашения кредита увеличен с 240 до 242 месяцев. Если кредит берется под строительство дома, по новому постановлению в качестве залога можно использовать недвижимость в любом регионе страны, сообщает пресс-служба правительства России.

Напомним, предложение по изменению условий «Дальневосточной ипотеки» прозвучало во время визита Михаила Мишустина в Благовещенск.