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Расстрелявший сослуживцев Рамиль Шамсутдинов признал вину

Расстрелявший сослуживцев Рамиль Шамсутдинов признал вину
Фото: mig41 / Telegram

Военное следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Восточному военному округу завершило предварительное следствие по уголовному делу в отношении военнослужащего войсковой части 54160 рядового Рамиля Шамсутдинова. Молодоай человек обвиняется в убийстве двух и более лиц, совершённое общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом.

Как установило следствие, 25 октября 2019 года Шамсутдинов, имея при себе вверенный ему для несения службы автомат АК-74М, прибыл с военнослужащими подразделения на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)».

Получив четыре магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М, целясь им в область головы, груди и спины.

Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвёл в них дополнительные выстрелы.

В результате восьми военнослужащим причинены телесные повреждения, которые повлекли их смерть, а ещё двоим — вред здоровью различной степени тяжести.

Во время предварительного следствия Шамсутдинову проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Согласно заключению комиссии экспертов он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал.

Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено во 2-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба военного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Восточному военному округу.

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