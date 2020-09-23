До понедельника в домах Благовещенска затопят батареи

Тепло в столице Приамурья дадут уже завтра, 24 сентября. Сегодня вечером, 23 сентября Олег Имамеев рассказал об этом в своём Инстаграме.

— Провели небольшой эксперимент. У себя в аккаунте провёл опрос населения, стоит ли давать тепло раньше срока. Три четверти участников высказались «За», — рассказал на видео глава городской администрации.

«Отопительный сезон начинаем с завтрашнего дня. С 24 по 28 сентября к отоплению будут подключены социальные объекты и весь жилой фонд города», приписал к видео Олег Гатауллович.

Таким образом, тепло в домах благовещенцев должно появиться до понедельника включительно.