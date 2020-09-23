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23сентября
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сегодня, 18:19 4

До понедельника в домах Благовещенска затопят батареи

До понедельника в домах Благовещенска затопят батареи

Тепло в столице Приамурья дадут уже завтра, 24 сентября. Сегодня вечером, 23 сентября Олег Имамеев рассказал об этом в своём Инстаграме.

— Провели небольшой эксперимент. У себя в аккаунте провёл опрос населения, стоит ли давать тепло раньше срока. Три четверти участников высказались «За», — рассказал на видео глава городской администрации.

«Отопительный сезон начинаем с завтрашнего дня. С 24 по 28 сентября к отоплению будут подключены социальные объекты и весь жилой фонд города», приписал к видео Олег Гатауллович.

Таким образом, тепло в домах благовещенцев должно появиться до понедельника включительно.

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#городская власть #ЖКХ

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Обычно как дадут отопление,на улице,устанавливается жара,и начинаем топить улицу,посмотрим,как в этот раз будет,прям интересно.

  • Пейс

    Пейс
    49 минут назад

    А если не дадут замерзать дальше, как сейчас?

    Жар как известно костей не ломит, к тому же мы оплачиваем отопление круглогодично

  • Myxira

    Myxira
    48 минут назад

    Интересно, как это в октябре можно улицу топить?... )))

    *** отопление дадут - замечательно, сезон простуд начался.

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    11 минут назад

    В свободном когда?

    В ноябре?

    Центр до сих пор перекопан.

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