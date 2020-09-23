Отопительный сезон в Белогорске стартует досрочно

Отопительный сезон в Белогорске начнётся 28 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава Белогорска Станислав Мелюков. Об этом он сообщил в своём Инстаграм.



– Как и обещал, тянуть не стали. Хотя до наступления нормативных температур (меньше +8 в течение 5 дней подряд) ещё далеко, – отметил Станислав Мелюков. – Так, чтобы понимали — каждый день досрочного (до норматива) отопления обойдется Горэнерго в 2 миллиона рублей в день. И эти деньги предприятию никто не возмещает. Поэтому просьба — как только закончатся отключения э/энергии в БРКЦ (энергетики пообещали, что среда последний день), не забудьте про коммунальные платежи. Особенно это касается должников. А у злостных неплательщиков (таких, с долгом от 100 до 700 тысяч рублей, в Белогорске больше 2 тысяч человек) просто хочу спросить — у вас вообще совесть есть? В целом город к отопительному сезону готов, топливо (уголь и мазут) в наличии, надеюсь, все пройдет в штатном режиме. Кстати, прошлый отопительный тоже начали досрочно, но с 1 октября, а в мае закончили на 10 дней позже. Ну и традиционно напоминаю, что тепло в квартирах появится не мгновенно и сразу не у всех — Горэнерго и управляющим компаниям нужно 1-3 дня для выполнения регламентных работ по заполнению трасс, нагреву воды и запуску систем в домах.

В управлении ЖКХ отмечают, что водопроводные и канализационные сети подготовлены к отопительному сезону в полном объёме. Готовность объектов социальной сферы составляет 100 %. Основной комплекс мероприятий по подготовке жилищного фонда города выполнен, завершаются работы по текущему ремонту.

– На котельных и теплотрассах выполнены запланированные ремонтные и подготовительные работы, – рассказал главный инженер Горэнерго Роман Марасанов. – Гидропневматическая промывка и заполнение тепловых сетей на котельных также завершена в полном объеме.

Специалисты напоминают, что начало отопительного сезона — это сложный технологический процесс. Старт подачи тепла для каждой котельной требует разных временных затрат. Если для сравнительно небольших котельных запуск тепла проходит достаточно быстро, то для котельной «Транспортная» необходимо время. Это единственный объект в городе, который подает тепло на 91 многоквартирный дом, 3 школы и 3 детских сада.

Жители Белогорска в свою очередь должны обеспечить возможность безопасного поступления тепла в квартиры: проверить краны батарей и обеспечить их целостность. В случае проведения ремонтных работ системы отопления в квартирах, либо в случае обнаружения течей в системе теплоснабжения в квартире необходимо сообщать по телефонам своих управляющих компаний, сообщает пресс-служба главы Белогорска.