Том Круз отправится на МКС ради нового фильма
В твиттер-аккаунте Space Shuttle Almanac опубликовали путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года. В план полетов включили «туристическую поездку» на корабле Илона Маска Crew Dragon, пассажирами которой станут актер Том Круз и режиссер Даг Лайман, сообщает РИА Новости.
По информации издания ScreenRant, актер и режиссер отправятся в космос, чтобы снять часть сцен будущего фильма, название которого еще не объявили.
В экспедиции также примет участие опытный американский астронавт-исследователь Майкл Эладио Лопес-Алегриа и еще один пассажир, имя которого пока неизвестно. В ScreenRant уточняют, место может быть зарезервировано для продюсера или оператора.
О том, что голливудский актер снимется в фильме на борту МКС стало известно в начале мая. Тогда директор NASA Джеймс Брайденстайн написал в твиттере: «В NASA очень рады работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС».
Просмотров всего: 33