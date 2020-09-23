Том Круз отправится на МКС ради нового фильма

По информации издания ScreenRant, актер и режиссер отправятся в космос, чтобы снять часть сцен будущего фильма, название которого еще не объявили.

В экспедиции также примет участие опытный американский астронавт-исследователь Майкл Эладио Лопес-Алегриа и еще один пассажир, имя которого пока неизвестно. В ScreenRant уточняют, место может быть зарезервировано для продюсера или оператора.

О том, что голливудский актер снимется в фильме на борту МКС стало известно в начале мая. Тогда директор NASA Джеймс Брайденстайн написал в твиттере: «В NASA очень рады работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС».