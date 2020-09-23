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23сентября
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сегодня, 17:50 0

Том Круз отправится на МКС ради нового фильма

Том Круз отправится на МКС ради нового фильма
Фото: kinoagentstvo.ru

В твиттер-аккаунте Space Shuttle Almanac опубликовали путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года. В план полетов включили «туристическую поездку» на корабле Илона Маска Crew Dragon, пассажирами которой станут актер Том Круз и режиссер Даг Лайман, сообщает РИА Новости.

По информации издания ScreenRant, актер и режиссер отправятся в космос, чтобы снять часть сцен будущего фильма, название которого еще не объявили.

В экспедиции также примет участие опытный американский астронавт-исследователь Майкл Эладио Лопес-Алегриа и еще один пассажир, имя которого пока неизвестно. В ScreenRant уточняют, место может быть зарезервировано для продюсера или оператора.

О том, что голливудский актер снимется в фильме на борту МКС стало известно в начале мая. Тогда директор NASA Джеймс Брайденстайн написал в твиттере: «В NASA очень рады работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС».

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#кино #космос

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