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23сентября
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сегодня, 18:05 0

В декабре на базе областной больницы откроют современный центр офтальмологии

В декабре на базе областной больницы откроют современный центр офтальмологии
Фото: https://www.amurobl.ru/

Центр офтальмологии станет первым в области специализированным учреждением по оказанию высококачественной медицинской помощи при заболеваниях глаз. Он откроется на территории Амурской областной клинической больницы. Инвестором проекта выступила компания «Медицинская линия МИЦАР».

— Здесь будут работать глаукомный кабинет, кабинет сосудистой патологии глаза. Открытие центра позволит оказывать амурчанам бесплатную высокотехнологичную помощь. Амурчанам больше не придётся обращаться за оказанием этой медицинской помощи в другие регионы. Центр включит в себя три отделения: амбулаторно-поликлиническое, плановой и неотложной офтальмологической помощи. Кроме этого, будет работать дневной и круглосуточный стационар, амбулаторный приём. По полису ОМС станут доступны такие услуги, как оптическая когерентная томография и лазерные методы лечения. Эти виды диагностических исследований в регионе сейчас выполняются только на коммерческой основе. Амурский центр офтальмологии станет вторым в России. Такое же медицинское учреждение находится в Екатеринбурге, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Сейчас в помещениях будущего центра завершены чистовые работы. Идёт установка современного оборудования и параллельно оформляются документы для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. Первых пациентов здесь планируют принять 1 декабря, сообщается в амурском правительстве.

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#здоровье #медицина

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