Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:37 0

Навального выписали из берлинской клиники «Шарите»

Навального выписали из берлинской клиники «Шарите»
Фото: Олег Яковлев / РБК

Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из берлинской клиники «Шарите», где он проходил лечение после предполагаемого отравления ядом «Новичок». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт медучреждения.

В «Шарите» уточнили, что решение о выписке господина Навального из стационара принято на фоне улучшения состояния его здоровья. В общей сложности политик лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 — в реанимации.

«Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление, исходя из предыдущего течения болезни и состояния пациента на настоящий момент. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже»,— говорится в заявлении. Клиника опубликовала сообщение по согласованию с господином Навальным и его женой Юлией.

Алексей Навальный был в коме с 20 августа до 7 сентября. Ему стало плохо в самолете при перелете из Томска в Москву. Сначала его госпитализировали в Омске, после чего транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Страны Запада утверждают, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Российская сторона версию об отравлении отрицает.

Накануне парижская Le Monde сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, в котором российский президент якобы назвал Алексея Навального простым интернет-скандалистом, который уже изображал больного и раньше, а также предположил, что оппозиционер мог принять яд сам. На это господин Навальный пошутил, что Владимир Путин его «переиграл».

Просмотров всего: 57

#политика #происшествия

распечатать


Происшествия

Расстрелявший сослуживцев Рамиль Шамсутдинов признал вину
В России и мире

В Новосибирске арестован основатель «секты Виссариона»
В России и мире

Жириновский заявил, что через 15-20 лет США перестанут существовать как государство
В России и мире

Кто виноват в смерти бессменного ведущего «Русского лото»?
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь