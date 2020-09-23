Навального выписали из берлинской клиники «Шарите»
Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из берлинской клиники «Шарите», где он проходил лечение после предполагаемого отравления ядом «Новичок». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт медучреждения.
В «Шарите» уточнили, что решение о выписке господина Навального из стационара принято на фоне улучшения состояния его здоровья. В общей сложности политик лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 — в реанимации.
«Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление, исходя из предыдущего течения болезни и состояния пациента на настоящий момент. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже»,— говорится в заявлении. Клиника опубликовала сообщение по согласованию с господином Навальным и его женой Юлией.
Алексей Навальный был в коме с 20 августа до 7 сентября. Ему стало плохо в самолете при перелете из Томска в Москву. Сначала его госпитализировали в Омске, после чего транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Страны Запада утверждают, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Российская сторона версию об отравлении отрицает.
Накануне парижская Le Monde сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, в котором российский президент якобы назвал Алексея Навального простым интернет-скандалистом, который уже изображал больного и раньше, а также предположил, что оппозиционер мог принять яд сам. На это господин Навальный пошутил, что Владимир Путин его «переиграл».
Просмотров всего: 57