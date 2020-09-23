Навального выписали из берлинской клиники «Шарите»

В «Шарите» уточнили, что решение о выписке господина Навального из стационара принято на фоне улучшения состояния его здоровья. В общей сложности политик лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 — в реанимации.

«Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление, исходя из предыдущего течения болезни и состояния пациента на настоящий момент. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже»,— говорится в заявлении. Клиника опубликовала сообщение по согласованию с господином Навальным и его женой Юлией.

Алексей Навальный был в коме с 20 августа до 7 сентября. Ему стало плохо в самолете при перелете из Томска в Москву. Сначала его госпитализировали в Омске, после чего транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Страны Запада утверждают, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Российская сторона версию об отравлении отрицает.

Накануне парижская Le Monde сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, в котором российский президент якобы назвал Алексея Навального простым интернет-скандалистом, который уже изображал больного и раньше, а также предположил, что оппозиционер мог принять яд сам. На это господин Навальный пошутил, что Владимир Путин его «переиграл».