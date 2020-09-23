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23сентября
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Неправильное хранение селитры в Тынде могло привести к взрыву как в Бейруте

Неправильное хранение селитры в Тынде могло привести к взрыву как в Бейруте

Мешки с аммиачной селитрой хранили на территории строительной фирмы в Тынде. Обычно селитру используют как удобрение или как взрывчатку. Всего в мешках под открытым небом хранилось 89 тонн взрывоопасного вещества.

— Тындинская городская прокуратура установила, что организация ООО «Магистраль» нарушила Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Селитра могла загрязнить почву и грунтовые воды. Генеральный директор организации устранил нарушения. Двум должностным лицам объявлены выговоры, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Напомним, что в Бейруте 4 августа взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры. Её конфисковали с судна «Rhosus» и с 2013 года хранили в портовой зоне. В результате взрыва погибли около 200 и получили ранения около шести тысяч человек.

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#производство #строительство

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    21 минута назад

    в Бейруте "всего" в 30 раз больше селитры было

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