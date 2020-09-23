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23сентября
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сегодня, 17:55 2

В приморском Артёме подростки погрелись в чаше Вечного огня

В приморском Артёме подростки погрелись в чаше Вечного огня
Фото: primamedia.ru

Полиция установила личности правонарушителей – ими оказались две девочки школьного возраста. С ними провели беседы. Семьям девочек предстоит выплатить штраф.

Полиция нашла двух школьниц из Артёма, гревшихся в чаше Вечного огня у мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Их родителям предстоит выплатить штраф, пишет primamedia.ru.

— Сотрудники отдела МВД России по городу Артёму проверили информацию, получившую тиражирование в социальных сетях, об инциденте на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны. На размещенной в соцсетях записи видно, как школьницы сидят в чаше Вечного огня памятника-мемориала воинам-артёмовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены личности участниц видеосюжета — местных жительниц 2008 и 2010 годов рождения, — пояснили специалисты.

Родители участниц скандального события привлечены к административной ответственности. С девочками провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних.

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#дети #криминал

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Комментарии
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  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    51 минута назад

    Ну они хоть не мыли обувь как чеченцы в святом источнике....

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    9 минут назад

    Газ не бесплатный мишуткин обещал...

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