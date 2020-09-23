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23сентября
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сегодня, 17:24 0

В Приамурье выявили 28 новых случаев заражения COVID-19

В Приамурье выявили 28 новых случаев заражения COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. По результатам эпидемиологических расследований, в 30 % случаев заражение происходит в семье и близком окружении, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

В Благовещенске зарегистрировали 11 новых заражений, в Свободном — шесть, в Белогорске, Серышевском и Октябрьском районе — два, по одному в Шимановске, Благовещенском, Константиновском, Тындинском и Завитинском районах.

Темп прироста за последние сутки составил 0,7 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4 078 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости — 516,17 на 100 тысяч населения.

2 665 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

1 018 человек контактировали с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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