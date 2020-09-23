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23сентября
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сегодня, 16:59 0

Андрей Макаревич раскрыл размер своей «довольно большой» пенсии

Андрей Макаревич раскрыл размер своей «довольно большой» пенсии
Фото: pronedra.ru

Со всеми дополнительными выплатами пенсия составляет «тысяч двадцать шесть», рассказал газете "Взгляд" музыкант, народный артист Российской Федерации, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.

— В моем окружении нет неработающих пенсионеров. Я нахожусь в кругу, в котором все занимаются своей работой, потому что это их призвание, а не потому, что им жрать нечего. То есть все мои друзья практически моего возраста и должны находиться на пенсии, но там не находятся, потому что им это просто не интересно», — рассказывает Макаревич.

Музыкант рассказывает, что он, в отличие от других людей, получает «довольно большую пенсию», потому что, помимо звания народного артиста Российской Федерации, он также является ветераном труда.

— Меня страшно удивило, когда я получил эту книжечку. Меньше всего на свете я себя представлял в качестве ветерана труда. Тем не менее это дает какую-то надбавку. Я сейчас точно не вспомню цифру, но, по-моему, тысяч 26 я получаю. Это уже со всеми выплатами дополнительными, — говорит Макаревич.

Ранее о своей пенсии рассказал актер театра и кино Юрий Стоянов, который получает в общей сложности со всеми выплатами 61 тыс. рублей. Также в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог и журналист Анатолий Вассерман поделился, что его пенсия составляет всего одну двадцать пятую от его регулярных доходов.

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#пенсии #финансы #шоу-бизнес

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